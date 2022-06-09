Опитування триватиме з 9 по 15 червня.

У додатку "Дія" можна обрати дизайн нової поштової марки "Добрий вечір, ми з України!"

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Запускаємо в "Дії "вже друге опитування "Укрпоштою". Минулого разу ми вибрали назву нової марки "Добрий вечір, ми з України!", а зараз настав час вибрати її дизайн. Є 5 варіантів", - зазначив Федоров.

Для підтримки кращого ескізу потрібно зайти до програми "Дія" у розділі "Опитування" та вибрати бажаний варіант дизайну. Опитування триватиме з 9 до 15 червня.

Війна в Україні та марки:

2 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Російський військовий корабель, йди ...! Героям слава!"тиражем 1 млн штук.

23 травня в продаж була випущена марка "Русский военный корабль... Все!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис.цих марок.

"Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, сказана українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися, під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вираз став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

Вас також можуть зацікавити новини: