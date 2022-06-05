Керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський також повідомив, що вже закінчено прийом робіт на марку "Добрий Вечір".

Наступного тижня закінчується продаж марки "Русскій воєнний корабль… Всьо!".

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram.

Він зазначив, що є 2 групи клієнтів, які раніше не могли придбати ці марки – мешканці сіл та українська діаспора за кордоном.

"Тож виправляємось. Поновили (з 3 червня) продажі в нашому магазині на eBay, і тепер всі друзі за кордоном зможуть спокійно придбати собі марки", - написав Смілянський.

За його словами, останні продажі марки "Корабель Всьо" в Україні відбудуться 10 червня онлайн, у сільських відділеннях та Головпоштамтах обласних центрів.

"Село - це Україна, тому будуть марки і там. Чи вистачить всім - скоріш за все, ні, але робимо те, що можливо. Всі деталі, як завжди - 9 червня ввечері", - написав Смілянський.

Він додав, що відправлення вже здійснених онлайн-замовлень планується повністю закінчити до наступного четверга, 9 червня.

Смілянський також прокоментував ситуацію з окремими онлайн-замовленнями: "Сьогодні частині з клієнтів, які замовляли марки на майданчику Prom прийшла ануляція замовлення і були повернуті кошти. Не треба турбуватись - Ваші марки на місці. Протягом дня замовлення будуть поновленні, а після - відправленні Вам".

Керівник "Укрпошти" повідомив, що вже закінчено прийом робіт на марку "Добрий Вечір".

"Їх надійшло більше 1000. Дякую всім! Є дуже цікаві. Відберемо ТОП-5/10 та виставимо їх на онлайн-голосування наступного тижня, щоб обрати переможця. Над Патроном теж працюємо - все буде", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

23 травня в продаж була випущена марка "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.

"Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

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