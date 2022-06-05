Наступного тижня закінчується продаж марки "Русскій воєнний корабль… Всьо!".
Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram.
Він зазначив, що є 2 групи клієнтів, які раніше не могли придбати ці марки – мешканці сіл та українська діаспора за кордоном.
"Тож виправляємось. Поновили (з 3 червня) продажі в нашому магазині на eBay, і тепер всі друзі за кордоном зможуть спокійно придбати собі марки", - написав Смілянський.
За його словами, останні продажі марки "Корабель Всьо" в Україні відбудуться 10 червня онлайн, у сільських відділеннях та Головпоштамтах обласних центрів.
"Село - це Україна, тому будуть марки і там. Чи вистачить всім - скоріш за все, ні, але робимо те, що можливо. Всі деталі, як завжди - 9 червня ввечері", - написав Смілянський.
Він додав, що відправлення вже здійснених онлайн-замовлень планується повністю закінчити до наступного четверга, 9 червня.
Смілянський також прокоментував ситуацію з окремими онлайн-замовленнями: "Сьогодні частині з клієнтів, які замовляли марки на майданчику Prom прийшла ануляція замовлення і були повернуті кошти. Не треба турбуватись - Ваші марки на місці. Протягом дня замовлення будуть поновленні, а після - відправленні Вам".
Керівник "Укрпошти" повідомив, що вже закінчено прийом робіт на марку "Добрий Вечір".
"Їх надійшло більше 1000. Дякую всім! Є дуже цікаві. Відберемо ТОП-5/10 та виставимо їх на онлайн-голосування наступного тижня, щоб обрати переможця. Над Патроном теж працюємо - все буде", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.
23 травня в продаж була випущена марка "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.
"Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.
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