У місті оголошено траур.

У Дніпрі, у Будинку культури "Машинобудівників", проходить церемонія прощання з п`ятьма загиблими під час стрілянини на "Південмаші": нацгвардійцями - 34-річним старшим лейтенантом Олександром Бугановим, 24-річним молодшим сержантом Олександром Драганом, 21-річним старшим солдатом Артемом Левківським, 20-річним солдатом Леонідом Черніком, а також цивільною - 35-річною Вірою Лебединець, яка працювала контролеркою КПП.

Для надання медичної допомоги родичам загиблих чергує бригада лікарів, передає Суспільне.

Попрощатися із чотирма військовими та співробітницею ПМЗ приїхало багато людей. Серед них друзі, родичі та товариші по службі загиблих.

Також у місті сьогодні оголошено день жалоби – перед міськрадою та на будівлях комунальних підприємств приспустили прапори України та повісили жалобні стрічки.

Розстріл у Дніпрі 27 січня: що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник.

Правоохоронці затримали нацгвардійця у Підгородньому Дніпропетровської області.

За фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч.2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК) розпочато кримінальне провадження. Також розслідується справа з приводу службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

Рябчуку повідомили про підозру за ст.115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) ККУ.

Нацгвардійцю Рябчуку обрали запобіжний захід.