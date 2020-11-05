Наразі викладача відсторонено від роботи.

У Національному технічному універитеті "Дніпровська політехніка" викладач відмовився читати лекцію українською мовою на прохання однієї зі студенток.

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Про це в соцмережах повідомив батько дівчини, оприлюднивши запис з аудиторії. За його словами, викладач читав курс предмету "Ціннісні компетенції фахівця". На початку лекції дівчина звернулась до нього з вимогою читати українською.

Втім, викладач заявив, що читає російською.

"Если вам, вас не устраивает, пишите на меня жалобу. Два языка - одна нация, один - руины, а не Украина", - додав він.

За словами батька дівчини, після цих слів вона встала і вийшла з аудиторії. Від інших студентів з’ясувала, що це не перша така ситуація, але скарг ніхто не писав.

Цього разу студентка не промовчала і написала скаргу на ім'я ректора. Наступного дня на пару прийшла комісія і почала розбирати цю ситуацію.

«Питають думки студентів. Чотири студенти виступили на підтримку російської мови. Хтось казав, що викладач вже не молодий, йому важко (на секунду, скільки років Україна незалежна? Що йому заважало вивчити українську мову?). Хтось, що у нас в місті (Дніпро) майже всі розмовляють російською, тому правильно, що викладають нею. Хтось казав, що російська є мовою нацменшин, тому повинні нею викладати (нажаль, зараз українська мова - це мова нацменшин) і т. п.», - продовжив батько.

За його словами, на підтримку української мови окрім доньки, виступив лише її одногрупник.

Наразі викладача відсторонено від роботи. Однак батько студентки хоче домогтись його звільнення.

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Автор: Дмитро Захаров