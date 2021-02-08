Харківська міська влада планує в поточному році зосередитися на ремонті зношеного житлового фонду і прибудинкових територіях. Виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов вже назвав точну кількість під'їздів, у яких буде проведена заміна дерев'яних віконних рам на пластикові, вхідні групи будуть повністю реконструйовані, а також оновлені інші об'єкти, що потребують ремонту. Всього у 2021 році буде оновлено 1 160 під'їздів.

«Сьогодні їздив по дворах Харкова. Що на Павловому Полі, що на Салтівці, проблеми у дворах однакові. І там, і там люди скаржаться на розбиті внутрішньоквартальні дороги, брак паркомісць, забиті або відсутні ливневки, проблемні мережі, а також старі, давно не ремонтовані під'їзди», - написав Терехов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, окрім під'їздів ремонт торкнеться також внутрішньодворових доріг, тротуарів і дитячих майданчиків. Також, обіцяє Терехов, будуть оновлюватися водо- та тепломережі.

«Сьогодні самі харків'яни вимагають нових підходів до ремонту житла. Це звучить на кожній зустрічі, і я доб'юся, щоб харків'яни були почуті. Харків повинен бути й буде комфортним, в першу чергу, з точки зору побутових умов», - написав Терехов.

В.о. міського голови також додав, що він відкритий до діалогу з харків'янами і попросив писати йому в соцмережі з будь-якого питання.

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Автор: УНІАН