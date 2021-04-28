Суддя задекларувала нову квартиру / фото УНІАН
У Харкові суддя окружного адміністративного суду Олена Шляхова задекларувала квартиру площею майже 25,5 квадратних метрів всього за 20,5 тисяч гривень (близько 750 доларів).
Про це свідчить її повідомлення про суттєві зміни у майновому стані в Єдиному державному реєстрі декларацій.
Суддя задекларувала нову квартиру / скріншот
Згідно з повідомленням, право власності на квартиру в Харкові суддя набула 26 квітня.
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