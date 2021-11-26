Хлопчик постійно принижував однокласників, матюкався та штовхав дітей.

Школяр з селища Велика Лепетиха в Херсонській області тероризує однокласників. Поліція склала протокол на одного з батьків 11-річного хлопчика через булінг.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Мама одного зі школярів звернулася в поліцію через 11-річного учня, який постійно ображає її сина. За її словами, хлопчик постійно принижував однокласників, матюкався та штовхав дітей. Батьки інших школярів також звернулися в поліцію.

У свою чергу хуліган заявив, що він жодного разу не виявляв агресію першим, а однокласники нібито самі провокували конфлікти.

Читайте такожБулінг через сексуальну орієнтацію: військовий розповів, як його цькували співслужбовці (фото)Правоохоронці провели бесіду зі школярів, а на батьків склали протокол за статтею 173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України з адміністративних правопорушень.

Агресія і булінг в школах України

В українських школах час від часу спалахують скандали через цькування як з боку учнів, так і з боку вчителів. Приміром, у Києві вчителька школи №58 жорстоко побила учня інклюзивного класу. Постраждала дитина має розлади аутичного спектру.

Водночас у Дніпровській школі № 94 учень 6-го класу побив вчительку музики на уроці через зауваження. Батьки хлопчика не вибачилися за інцидент. Вони забрали документи зі школи. Комісія навчального закладу встановлює всі обставини події.

Крім того, в селі Цміни Камінь-Каширського району Волинської області вчителька фізики спочатку лаяла учня, а потім вдарила його по голові. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це вже не перший такий інцидент за участю цього педагога.

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Автор: Анастасія Горбачова