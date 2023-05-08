Зокрема, правоохоронці посилено патрулюватимуть вулиці міста, парки та сквери, а також вибірково перевірятимуть документи у мешканців столиці.

У Києві 8-9 травня через можливу загрозу провокацій та атак з боку Росії правоохоронні органи посилюють заходи безпеки.

"8 та 9 травня правоохоронці спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України, представниками Добровольчого формування територіальної громади посилено патрулюватимуть вулиці міста, парки та сквери", - йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Києва.

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Забезпечення публічної безпеки та порядку також відбуватиметься у місцях можливих покладань квітів, у тому числі поблизу меморіалів (пам’ятників) шляхом виставлення піших нарядів. Також у ці поминальні дні правоохоронці стежитимуть за правопорядком поблизу кладовищ.

Водночас, співробітники поліції вкотре закликають громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та проходити до найближчого укриття.

Разом з тим, у поліції нагадали, що залишається мінна небезпека у лісосмугах на деокупованих територіях області, тож громадян закликають не проводити відпочинок у лісах та на узбережжях водойм.

"Поліцейські й надалі продовжують вибірково перевіряти документи у мешканців міста, тож просимо з розумінням ставитись до таких заходів та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків", - сказано у повідомленні.

Можливість російських атак на 9 травня - що відомо

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр зазначала, що не виключає загострення агресії РФ проти України на 9 травня.

В Одесі на 9 травня будуть посилені заходи безпеки, також заборонено всі масові заходи.

Сьогодні вночі росіяни атакували Київ дронами - запустили 35 "Шахедів", всі вони були збиті силами ППО. За словами мера Києва Віталія Кличка, це наймасовіша атака дронами на Київ з початку повномасштабного вторгнення.

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