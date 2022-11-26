Наразі у місті триває відновлення теплопостачання.

У Києві без світла залишаються 130 тисяч абонентів, водопостачання відновлено по всьому місту. Про це повідомляє міська військова адміністрація.

"Ситуація в Києві станом на 9:30. Без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис. мешканців столиці. Водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста. В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені можливий понижений тиск води в мережі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі триває запуск теплопостачання. У КМВА також додали, що мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах, однак не виключають імовірності локальних проблем в місцях без електроживлення.

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"Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернуться до роботи в штатному режимі. Електроенергія подаватиметься згідно графікам стабілізаційних відключень", - додали в адміністрації.

Масований ракетний удар по Києву 23 листопада та його наслідки

Як відомо, 23 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також опалення та води.

Також сильно постраждала енергетична система Києва. Після обстрілу місто залишилося без світла, почалися проблеми в тепло- та водопостачанням.

24 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці повністю відновили водопостачання.

Також у ДТЕК повідомили, що у Києві світло вмикатимуть на 2-3 години всім споживачам.

Вчора повідомлялося, що 50% житлового фонду Києва працює в режимі аварійного відключення електроенергії.

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