Дитина загинула від ракетного удару 1 червня. Спогадами про 9-річну Віку поділилися її тренерка. Віка була її улюбленицею.

З'ясувалися щемливі подробиці життя 9-річної дівчинки Вікторії Івашко, яка показувала надзвичайну цілеспрямованість на заняттях дзюдо та, як і всі діти, мала свої мрії та вподобання, допоки в ніч на 1 червня не загинула під час ракетної атаки РФ на Київ.

Спогадами про свою підопічну поділилися тренерка Діана Халматова в коментарі ТСН. До неї Віка ходила протягом трьох останніх років на заняття.

За словами тренерки, дівчинка прийшла займатися дзюдо за власним бажанням. Після року занять у групі новачків Віку ще більше зацікавив цей вид спорту, вона прагнула досягти великих результатів, тому, попри те, що було дуже важко, змогла перейти до більш підготовленої групи.

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Халматова згадує, що це була надзвичайно цілеспрямована, але, водночас, лагідна дитина. За роки тренувань між нею та Вікою виникли довірливі стосунку, а на вихідних перед ракетним ударом дитина завоювала перше місце на міських районних змаганнях із дзюдо.

"Запам'яталося те, що, буває, Віка прийде і обіймає мене. Мабуть, дуже любила мене. Знаю, що жила дівчинка з мамою. На минулих вихідних дівчинка брала участь у міських районних змаганнях, виборола перше місце", - розповіла Халматова.

За словами мами шкільної подружки загиблої Дар'ї, Віка була старанною не лише у спорті. Часто на шкільних перервах її можна було помітити з книжкою.

Дівчинка жила лише з мамою, її тато помер від інсульту приблизно півтора року тому, згадує киянка Марія.

"Ми з Вікою разом навчалися з першого класу, разом ходили на дзюдо. Вона дуже любила читати про Гаррі Поттера, на перервах полюбляла малювати аніме", - доповнює спогади мами Дар'я.

В ніч на 1 червня від ракети РФ загинула дівчинка Віка - перші подробиці

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки в ніч на 1 червня в Києві загинули троє людей (Росія вдарила по місту 10 "Іскандерами", всі цілі вдалося ліквідувати, проте уламки ракет спричинили багато горя).

Серед них була 9-річна дівчинка Віка, яка разом з мамою не змогла сховатися в бомбосховищі, адже двері туди були зачиненими. Це сталося у Деснянському районі, біля місцевої поліклініки.

Тоді на місці трагедії небайдужі мешканці столиці зробили маленький меморіал, щоб вшановувати пам'ять загиблих. До нього однією з перших прийшла однокласниця Віки дівчинка Дар'я. Вона принесла подружці листівку та маленького зайчика. Вона пообіцяла, що Україна помститься за неї та її маму, а також зазначила, що дуже сумує.

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