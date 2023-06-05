У Києві ситуація з готовністю укриттів до використання залишається критичною.
Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив в Telegram за підсумками 2-го дня роботи комісії по ревізії укриттів Києва.
Зокрема, на даний момент перевірена вже третина укриттів міста.
"Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова", - наголосив Камишін.
Наразі всього вже перевірено 1 тис. 849 об'єктів. З них - 55% укриттів (1011) готові до використання. Ще 32% (596) - не готові до використання, і 13% (242) - не змогли відчинити/не визначено ступінь готовності.
В Київі відбувається ревізія укриттів - що відомо
Як повідомляв УНІАН, після 1 червня, коли в Києві сталася трагедія біля укриття - в Деснянському районі загинули троє людей (дві жінки і дитина), які під час ракетного обстрілу не змогли сховатися через зачинені двері бомбосховища.
2 червня президент України Володимир Зеленський доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Олександру Камишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку - по всій Україні.
Комісію з перевірки укриттів столиці очолив перший заступник начальника КМВА, генерал-майор Володимир Кидонь.