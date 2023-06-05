Міністр Камишін вказав на "критичну" ситуацію з укриттями в Києві / фото УНІАН, Олександр Прилепа

У Києві ситуація з готовністю укриттів до використання залишається критичною. 

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив в Telegram за підсумками 2-го дня роботи комісії по ревізії укриттів Києва. 

Зокрема, на даний момент перевірена вже третина укриттів міста. 

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"Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова", - наголосив Камишін. 

Наразі всього вже перевірено 1 тис. 849 об'єктів. З них - 55% укриттів (1011) готові до використання. Ще 32% (596) - не готові до використання, і 13% (242) - не змогли відчинити/не визначено ступінь готовності. 

В Києві 32% укриттів не готові до використання / фото t.me/zaliznyi_bot

В Київі відбувається ревізія укриттів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, після 1 червня, коли в Києві сталася трагедія біля укриття - в Деснянському районі загинули троє людей (дві жінки і дитина), які під час ракетного обстрілу не змогли сховатися через зачинені двері бомбосховища. 

2 червня президент України Володимир Зеленський доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Олександру Камишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку - по всій Україні. 

Комісію з перевірки укриттів столиці очолив перший заступник начальника КМВА, генерал-майор Володимир Кидонь.

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