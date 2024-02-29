Деколонізація топоніміки в столиці триває.

Київрада перейменувала вулицю Героїв Севастополя у Солом’янському районі міста Києва на вулицю Академіка Шалімова. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому пленарному засіданні міськради, його підтримали 64 депутати (з 66 присутніх у сесійні залі).

Перейменування проведено з метою деколонізації топоніміки в місті Києві та вшанування пам’яті видатних діячів України.

У документі рішення зазначається, що назва "вулиця Академіка Шалімова" запропонована на честь українського хірурга, одного із засновників української хірургічної школи Олександра Олексійовича Шалімова (1918 — 2006). Шалімов провів близько 40 тисяч операцій. Був членом міжнародного союзу хірургів, Асоціації хірургів Австрії, Німеччини, Росії, України. Дійсний член Академії медичних наук України і Нью-Йоркської академії наук.

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Перейменування вулиць та інших об’єктів в Києві

У Києві триває процес перейменування вулиць та інших об’єктів, з метою дерусифікації топоніміки міста. Зокрема, 8 лютого у столиці України перейменували Повітрофлотський проспект у проспект Повітряних сил України (проспект у Шевченківському і Солом'янському районах міста Києва, місцевості Чоколівка, Солом'янка, Кадетський гай). Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук відреагував на це рішення Київради, назвавши його "історичним".

Крім того, на тому засіданні Київрада перейменувала ще низку міських об’єктів. Зокрема, у Києві з’явилась вулиця, названа на честь відомого грузинського актора, співака, політика й заслуженого артиста України Вахтанга Кікабідзе. Як відомо, він жорстко засуджував агресію Росії проти України. Тепер вулиця Булгакова у Святошинському районі є вулицею Вахтанга Кікабідзе.

Вулиця Білгородська у Солом’янському районі 8 лютого перейменована у вулицю Василя Овсієнка - ураїнського громадського діяча, політв'язня радянських концтаборів; у Деснянському районі вулиця Миколи Матеюка – у вулицю Василя Іваниса - борця за єдність Кубані з Україною; у Дарницькому районі вулицю Чернігівську – у вулицю Братів Чибінєєвих – оборонців України, загиблих у нинішній війні проти РФ.

У грудні 2023 р. член комісії з найменувань при київському міському голові Павло Островський сказав, що з 2022 року в Києві відбулося понад 300 перейменувань. Він зазначив, що після російського повномасштабного вторгнення запит на дерусифікацію максимально посилився. До цього як в країні так і в Києві вже багато років тривав процес "декомунізації" в назвах об’єктів.

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