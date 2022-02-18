Повністю закінчити всі роботи обіцяють восени. Перекривати вулицю на всій протяжності не планують.

У середині березня в Києві розпочнуть капітальний ремонт Хрещатика.

"Уже за місяць стартує перший за 18 років капітальний ремонт вулиці Хрещатик. Роботи виконуватимуть цілодобово й перший етап мають закінчити наприкінці травня. В рамках ремонту замінять асфальтове покриття проїжджої частини, покриття тротуарів (влаштують гранітне мощення), облаштують велодоріжки, відремонтують систему зливової каналізації", - цитує в.о. генерального директора КК "Київавтодор" Олександра Федоренка прес-служба КМДА.

Окрім того, вулиця має отримати більше озеленення: на оновлених газонах хочуть влаштувати систему автополиву й висадити нові дерева. Також планують капітальний ремонт підземних пішохідних переходів та облаштування наземних.

"Перекривати вулицю на всій протяжності (від пл. Європейської до пл. Бессарабської) не планується. Під час виконання робіт передбачено обмеження руху в окремих кварталах. Зокрема, на ділянках вулиці Богдана Хмельницького - площі Європейської та вулиці Богдана Хмельницького - площі Бессарабської). Схеми об’їзду буде опубліковано на ресурсах КМДА і "Київавтодру" згодом", - додав Федоренко.

Зазначається, що зараз отримується дозвільна документація на проведення робіт. Повністю закінчити капітальний ремонт Хрещатика планують восени.

Ремонт Хрещатика: що відомо

Як повідомляв УНІАН, влітку 2020 року столичний міський голова Віталій Кличко розповів, що у 2021 році планується капітально відремонтувати Майдан Незалежності та вулицю Хрещатик.

25 травня 2021 року Кличко повідомив, що висадження ялівцю вздовж Хрещатика тимчасове, наступного року його пересадять у київські парки та сквери. Він додав, що оскільки каштани - це символ Києва, то ці дерева будуть рости на Хрещатику: для цього під час реконструкції головної вулиці міста мають створити всі умови.

Капремонт Хрещатика міська влада спочатку планувала розпочати у 2021 році, однак у січні в мерії сказали, що відкладають роботи.

Згідно з тендерною документацією на офіційному сайті держзакупівель Prozorro, під час ремонту на Хрещатику планують висадити понад 400 каштанів.

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