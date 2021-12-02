Капітальний ремонт вулиці Хрещатик на ділянці від Європейської площі до Бессарабської передбачено завершити до 2024 року.

У ході капітального ремонту центральної вулиці столиці – Хрещатика, на ній планують висадити понад 400 каштанів.

Про це стало відомо з тендерної документації по капітальному ремонту вул. Хрещатик, що міститься на офіційному сайті держзакупівель Prozorro.

Тендерні закупівлі завершились 22 листопада 2021 року.

Так, відповідно до документів конкурсу, для озеленення вулиці передбачено висадити 441 каштан.

Читайте такожНа Хрещатику замість каштанів з’явився ялівець: як виглядає зараз центральна вулиця Києва (фото)Ремонт триватиме на ділянці від Європейської площі до Бессарабки. Завершити його планують до 2024 року.

Роботи передбачають, зокрема, влаштування велодоріжок, заміну на тротуарах гранітного покриття, оновлення мережі освітлення, заміну інженерних мереж, ремонт фонтанів тощо.

Вартість всіх робіт складатиме близько 740 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2020 року мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у 2021 році планується капітально відремонтувати Майдан Незалежності та вулицю Хрещатик.

25 травня 2021 року Кличко повідомив, що висадження ялівця вздовж Хрещатика тимчасове, наступного року його пересадять у київські парки та сквери.

Він додав, що оскільки каштани - це символ Києва, то ці дерева будуть рости на Хрещатику. І для цього буде у ході реконструкції головної вулиці міста створено всі умови.

Капремонт Хрещатика міська влада планувала спочатку розпочати у 2021 р, але у січні у мерії сказали, що відкладають роботи.

Автор: Інна Андаліцька