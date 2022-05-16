Квіткова "марка" має розміри 13,8 на 4,5 метри.

На розв’язці біля станції метро "Лівобережна" створили велику клумбу за мотивами знаменитої марки про російський корабель.

Фото опублікував один з місцевих Telegram-каналів.

"Якщо не встигли купити бажану марку, буде нагода зробити пам’ятне селфі", - зазначали в "Київзеленбуді".

Озеленювачі починають висаджувати рослини у впізнаваний кожним сюжет із військовим, який вказує напрямок ворожому кораблю, два тижні тому.

Квіткова марка має розміри 13,8 на 4,5 метри. На клумбі біля станції метро майорітимуть тисячі квітів. Це цинерарія, бегонія, чорнобривці, агератум, колеуси та багато інших.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку" російський військовий корабель, йди...! Героям слава!" тиражем 1 млн штук.

20 квітня генеральний директор компанії Смілянський заявив, що "Укрпошта" припинила продаж марки. За його даними, було продано близько 700 тисяч марок, ще 100 тис.будуть виділені на інтернет-магазин компанії. Решта тиражів буде виділено на подарунки офіційним делегаціям, до музеїв тощо.

Згодом "Укрпошта" оголосила про випуск у травні нової поштової марки, присвяченій війні з Росією: "російський військовий корабель ... все!".

Довідка УНІАН. "Російський військовий корабель, йди ...!"- фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися, під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вираз став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

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