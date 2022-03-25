У місті сьогодні працюватимуть 6 міні-ярмарків у чотирьох районах міста.

У Києві заборонено відвідувати лісопаркові зони поза межами житлових мікрорайонів. Така заборона діятиме через пожежну небезпеку.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що ніч проти 25 березня у Києві пройшла спокійно.

"Працює інфраструктура міста: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Містянам надаються усі комунальні послуги", - зауважили у КМДА.

У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини, міні-ярмарки та столичні ринки.

"Через пожежну небезпеку заборонено відвідувати столичні лісопаркові зони поза межами житлових мікрорайонів", - наголошується у повідомленні.

У КМДА також закликали киян не виходити з дому без нагальної потреби та не порушувати правила комендантської години. Крім того, не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Також у КМДА повідомили, що у Києві сьогодні з 10.30 до 13.00 працюватимуть 6 міні-ярмарків у чотирьох районах міста.

Адреси ярмарків: Голосіївський район (з 10.00): Голосіївський проспект, 116; вул. Лятошинського, 14; Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31; Святошинський район: вул. Гната Юри, 5; вул. Кулібіна, 4; Шевченківський район: вул. Ружинська, 18.

"На міні-ярмарках реалізовується картопля, овочі борщового набору, бакалія тощо. Графік роботи може оперативно змінюватися", - мовиться у дописі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві на залізничному вокзалі створили центр кардіодопомоги.

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