На місці перебуває поліція і роз'яснює, що почали діяти нові правила.

З 5 липня 2023 року за ініціативою Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" обмежено доступ відвідувачів. Про це повідомляється на сайті Лаври.

Відсьогодні перебувати відвідувачам на цій території можна буде з 09:00 до 18:00. А "нижній" вхід в обитель поруч з храмом на честь Пресвятої Богородиці буде з 5 липня постійно закритий.

За інформацією Телеграм-каналу "Украина Сейчас", із самого ранку біля входу на територію Києво-Печерської лаври зібралися віряни й намагаються потрапити всередину.

На місці перебуває поліція і роз'яснює, що діють нові правила. Поки ситуація спокійна.

Як комісія намагалася опечатати корпуси Лаври

До Києво-Печерської лаври у вівторок, 4 липня, знову прибула комісія Мінкульту і спробувала опечатати корпуси, які мають покинути представники УПЦ МП.

Але віряни Московського патріархату заблокували доступ комісії Мінкульту до 56 з 69 корпусів. Комісія звернулася до правоохоронців із заявою через перешкоджання в доступі до будівель Лаври.

Нагадаємо, ще в березні 2023 року УПЦ МП повинна була звільнити всі приміщення, якими користується у Києво-Печерській лаврі, адже державний заповідник розірвав договір про оренду цією церквою.

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