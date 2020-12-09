Пєсков назвав окупований півострів «суверенною територією» РФ.

У Кремлі відмовилися виконати заклики Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, озвучені в резолюції по Криму, і назвали окупований півострів своєю «суверенною територією».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«В даному разі йдеться про суверенну територію Російської Федерації, на якій Російська Федерація, в рамках міжнародного права і в рамках міжнародних зобов'язань, вільна робити все, що необхідно для гарантування власної безпеки», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про те, чи братиме до уваги президент РФ Володимир Путін резолюцію Генасамблеї ООН «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів».

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Пєсков додав, що в даному разі першочергове завдання і головний пріоритет - це гарантування безпеки РФ.

Резолюція ООН щодо Криму:

7 грудня Генасамблея ООН підтримала оновлену резолюцію проти мілітаризації Росією Криму, Чорного і Азовського морів. За документ проголосували 63 країни-члени ООН, утрималися - 62. Проти ухвалення цієї резолюції проголосували 17 країн-членів ООН. Зокрема, це Росія, Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве.

У резолюції Генасамблея ООН, зокрема, закликає РФ «негайно, повністю і беззастережно вивести свої збройні сили з Криму і негайно припинити тимчасову окупацію території України». Також засуджується використання Росією захоплених підприємств української військової промисловості і звучить заклик утримуватися від спроб поширити свою юрисдикцію на ядерні об'єкти і матеріали.

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Автор: Роман Цимбалюк