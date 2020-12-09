Зокрема, нова резолюція ООН приділяє увагу зусиллям України щодо деокупації Криму.

У посиленій резолюції щодо мілітаризації Росією Криму, прийнятій Генасамблеєю ООН 7 грудня, міститься два нових пункти.

Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Николенко пише Крим.Реалії.

"У резолюції констатується, що окупація Криму - пряма загроза міжнародній безпеці. Вона завдає шкоди архітектурі безпеки і контролю над озброєннями, враховуючи, що в Крим завозиться військова техніка, здатна нести ядерні боєголовки", - зазначив Николенко.

Речник МЗС також вказав на те, що нова резолюція приділяє увагу зусиллям України щодо деокупації Криму.

Читайте також"Новий елемент тиску на РФ": Кулеба прокоментував резолюцію ООН щодо окупованого Криму

"Дуже важливо, що в цій резолюції згадується "Кримська платформа" - нова українська ініціатива, яка покликана об'єднати всі міжнародні зусилля з просування деокупації півострова. Для нас цей момент був принциповим... в цілому ми задоволені результатами: незважаючи на додавання нових елементів, ми не втратили жодного голосу, у порівнянні з минулими роками", - зазначив Николенко.

Резолюція ООН щодо Криму

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала оновлену резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів". За оновлений текст резолюції проголосували 63 країни-члени ООН, проти - 17, утрималися - 62.

Окупація Криму Росією

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають окупацію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН