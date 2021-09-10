Низка населених пунктів окупованого Росією Криму залишилася без нормального водопостачання.
Про це пише "Крим.Реалії" з посиланням на інформацію підприємства "Вода Криму".
Так, через аварії на мережах холодного водопостачання, проблеми почалися в деяких частинах Сімферополя, селищі Орджонікідзе, селах Південне, Підгірне і Насипне. Подачу води там обмежили.
Також через заміну водоводу повністю відсутнє водопостачання в селищі Коктебель.
Читайте такожПравозахисники заявляють, що в Криму окупанти навчають дітей воювати та йти на смерть (відео)Зазначається, що 10 вересня на водоводі Феодосія-Судак неподалік від Феодосії прорвало трубопровід, у зв'язку з чим жителям регіону обмежили подачу води. Крім того, в Сімферополі 7 і 8 вересня проходили масові відключення води через ремонтні роботи.
Проблеми з водою у Криму
Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, однак після окупації півострова Росією у 2014 році постачання води припинили.
У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху та обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада запроваджувала обмеження на подачу води.
Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе лише після деокупації півострова.
У травні 2021 року в Міністерстві закордонних справ України заявляли, що діяльність російських військових з розвитку військової інфраструктури в окупованому Криму позбавляє забезпечення базових потреб місцеве населення, і зокрема - забезпечення водою.
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