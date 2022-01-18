У Кропивницькому на площі Героїв Майдану внаслідок поривів вітру впала 14-метрова головна новорічна ялинка міста.
17 січня її почали розбирати: зняли прикраси та гірлянди, прибрали фотозону, повідомляє Суспільне.
За словами директора комунального підприємства "Міськсвітло" Дмитра Тотока, працівники якого розбирають ялинку, металевий каркас штучного дерева зламався в трьох місцях і відновленню не підлягає.
Читайте також"Ялинкопад" в Україні: у кількох містах вітер повалив новорічні дерева (фото, відео)
"Спочатку подумали, що фундамент не витримав, але він лишився на місці. Не витримав стовбур – зламався біля основи, в середній частині і біля верхівки. Хвоя вціліла. Порахуємо, подивимось – можливо, виробник погодиться виготовити нам тільки новий каркас, бо цей відновленню не підлягає", - сказав Тоток.
Як повідомляв УНІАН, 15 січня в Україні у кількох містах вітер повалив новорічні головні ялинки. Зокрема вітер поздував ялинки у Олександрії, Лубнах та у кількох містах у Чернігівській області.