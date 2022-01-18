Комунальники почали розбирати ялинку 17 січня. Зняли прикраси та гірлянди, прибрали фотозону.

У Кропивницькому на площі Героїв Майдану внаслідок поривів вітру впала 14-метрова головна новорічна ялинка міста.

17 січня її почали розбирати: зняли прикраси та гірлянди, прибрали фотозону, повідомляє Суспільне.

За словами директора комунального підприємства "Міськсвітло" Дмитра Тотока, працівники якого розбирають ялинку, металевий каркас штучного дерева зламався в трьох місцях і відновленню не підлягає.

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"Спочатку подумали, що фундамент не витримав, але він лишився на місці. Не витримав стовбур – зламався біля основи, в середній частині і біля верхівки. Хвоя вціліла. Порахуємо, подивимось – можливо, виробник погодиться виготовити нам тільки новий каркас, бо цей відновленню не підлягає", - сказав Тоток.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня в Україні у кількох містах вітер повалив новорічні головні ялинки. Зокрема вітер поздував ялинки у Олександрії, Лубнах та у кількох містах у Чернігівській області.

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