Зловмисником виявився місцевий житель, який після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з російськими загарбниками.

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще одного ворожого поплічника на звільнених територіях Харківської області.

Як повідомили в СБУ, зловмисником виявився місцевий житель, який після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з російськими загарбниками.

Зазначається, що за це його призначили "виконуючим обов'язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій" окупаційної адміністрації РФ.

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"Перебуваючи на "посаді" він організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення. Для цього використовував телекомунікаційне обладнання Куп'янської телевежі. Таким чином агресор поширював серед місцевих жителів дезінформацію про війну в Україні у вигляді сюжетів і передач кремлівських пропагандистів. Крім цього, весь ефірний контент був спрямований на заперечення збройної агресії РФ та виправдовування воєнних злочинів російських загарбників", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмиснику загрожує 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Затримання російських колаборантів в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України затримала колаборанта, який під час окупації Куп'янська влаштувався "експертом" до Міністерства внутрішніх справ Росії і фабрикував справи проти українців. За це колаборант щомісяця одержував "зарплату" у російських рублях.

Загалом, як розповіли в управлінні поліції Харківської області, після того, як частина регіону була звільнена від російських окупантів, правоохоронці почали активно боротися з посіпаками ворога, було відкрито понад 600 справ про колабораційну діяльність. Утім, колаборантів виявилося більше, ніж поліцейських.

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