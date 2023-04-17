У хлопця був перелом кісток носа, струс мозку, травма голови та контузія ока.

На Київщині двоє підлітків жорстоко побили однолітка. Напередодні стало відомо про аналогічний інцидент на Чернігівщині.

Як сповістив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, неповнолітні не просто завдавали ударів хлопцеві, а ще й знімали побиття на відео, яке згодом поширили в мережі.

"Жорстоко били дитину до втрати свідомості. В Білогородці поліцейський офіцер громади виявив скривавленого 14-річного потерпілого. У хлопця був перелом кісток носа, струс мозку, травма голови та контузія ока", - розповів він.

Відео дня

Поліцейські встановили, що кривдниками виявилось двоє 17-річних жителів села Музичі. Нині обом підліткам суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, їм загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

"Шановні батьки та освітяни, закликаю вас дуже уважно ставитися до фактів булінгу та насильства серед дітей! Пам’ятайте, що під час воєнного стану, діти є найвразливішою категорією", - наголосив Нєбитов.

Булінг в Україні - останні новини

Булінг або ж цькування серед дітей залишається серйозною проблемою в Україні, приклади агресивної поведінки фіксують і з боку вчителів.

Напередні поліція Чернігівщини притягнула до відповідальності п’ятьох підлітків, які тягали дівчину за волосся, ставили на коліна та погрожували розправою, фільмуючи на відео. До відповідальності також притягнули їхніх батьків.

Наразі в Україні діти до 16 років не несуть жодної кримінальної відповідальності за цькування інших, якою б жорстокою не була їхня поведінка. За це законодавством передбачені тільки примусові заходи виховного характеру.

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