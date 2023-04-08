Поліція притягнула до відповідальності підлітків за цькування ровесниці.

Поліція Чернігівщини притягнула до відповідальності п’ятьох підлітків, їхніх батьків і керівництво навчального закладу за цькування неповнолітньої дівчини.

Про це повідомили в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в області. Згідно з інформацією, 6 квітня під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, де компанія дівчат грубо з’ясовує стосунки ще з однією дівчиною.

"Конфлікт переріс у цькування та фізичне насильство щодо неповнолітньої. Поліція відреагувала на побачене і встановила всіх учасників конфлікту", - зазначається у повідомленні поліції.

На відео підлітки тягали дівчину за волосся, ставили на коліна та погрожували розправою. Всі вони навчаються в одному з навчальних закладів міста Ічня Прилуцького району.

Співробітники ювенальної превенції спільно з поліцейським офіцером Ічнянської громади склали адміністративні матеріали на неповнолітніх за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

На директора навчального закладу та на батьків підлітків складено адмінпротоколи за ст. 184 (невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

У коментарях в соціальних мережах одні користувачі зазначають, що покарання є дуже несерйозним. Водночас інші вказують на важливість надання цій справі розголосу, що матиме значення для такого маленького містечка, як Ічня.

Проблема булінгу в Україні

Нагадаємо, що окрім війни у суспільстві вирують не менш значущі проблеми, до розв'язання яких має вибрати окрему стратегію уряд, Міносвіти України та правоохоронні органи.

Йдеться про випадки булінгу (цькування) серед дітей, які часто стаються як на вулиці, під час безпосереднього спілкування, так і в школах - де підлітки проводять більшу частину свого дня. Іноді до злочинів стосовно дітей причетні навіть вчителі.

Відзначимо, що згідно з поточним законодавством, діти, які цькують інших, не несуть за це жодної кримінальної відповідальності до 16 років. За це передбачені лише примусові заходи виховного характеру (для дітей від 11 до 16 років).

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