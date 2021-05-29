Трьох його подільників затримали в Мукачеві.

У Львові затримали так званого "авторитета" з Мукачева Артура Пашкуляка. Чоловіка затримали в аеропорту після прильоту з Анталії.

Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

"Співробітники УКР у Львівській та Київській області, а також спецназівці КОРД затримали чоловіка, коли він вийшов з літака в порядку статті 208 КПК України. Пашкуляка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу. Тобто, умисне вбивство", – повідомив журналіст.

За його інформацією, затримання пов'язане з можливим вбивством Владислава Русина, який безслідно зник восени минулого року на Свалявщині.

Читайте також"За що, хлопці?": у поліції показали відео жорсткого затримання "смотрящих" під МиколаєвомПізніше журналіст повідомив про затримання трьох подільників Пашкуляка у Мукачеві.

"За попередньою інформацією затримані Микола Смужаниця, Віталій Першаков і Василь Щадей", - зазначив він.

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Автор: Катерина Шварц