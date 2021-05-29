На порушницю склали три адміністративні протоколи.

У Львові зловили водійку автомобіля Tesla, яка в стані наркотичного сп'яніння вчинила ДТП та втекла.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області у Facebook.

Інцидент трапився 28 травня. Близько 16:00 на вулиці Ковжуна дівчина за кермом Tesla врізалася у припаркований автомобіль Porsche Cayenne та, не зупиняючись поїхала геть.

Патрульні встановили особу водійки та повернули її на місце події. Нею виявилася 24-річна львів'янка.

«Перевірка у медичному закладі показала, що вона керувала транспортним засобом під дією екстазі, метамфетаміну та амфетаміну», – повідомили у патрульній поліції.

Врешті решт, на порушницю склали три протоколи: за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

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Автор: Катерина Шварц