Незвичайний спосіб "ремонту" показав на фото миколаївський журналіст.

Чиновники Миколаївської районної державної адміністрації придумали незвичайний спосіб приховати дірку в стелі в одному з кабінетів адміністративної будівлі.

Відповідне фото опублікував у Facebook миколаївський журналіст, головний редактор видання "Никвести" Олег Деренюга.

"Це фото зроблено в одному з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації. Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо...", - написав він.

На знімку видно, що вказаний кабінет давно потребує ремонтних робіт.

Як раніше повідомляв УНІАН, в СБУ нещодавно встановили, що столичні чиновники торгували місцями на кладовищах.

Зазначимо, днями російський музей виставив як експонат прапори України, захоплені окупували Донбас військами РФ в якості трофеїв, що спростовує слова керівництва РФ, що називає цю війну "громадянською". Згідно з описом, прапори були доставлені з Донбасу в Москву в 2014-2015 роках: один - військовим кореспондентом пропагандистського видання "Комсомольська правда", а інший - "Федерального агентства новин".

Автор: Юрій Годован