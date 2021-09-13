Синьо-жовті прапори виявилися в колекції Державного центрального музею сучасної історії Росії, який розташований в Москві.

Російський музей виставив як експонати прапори України, захоплені як трофеї на окупованому військами РФ Донбасі, що спростовує слова керівництва РФ, яке називає цю війну "громадянською".

Про це повідомляє у своєму Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Синьо-жовті прапори він виявив в колекції Державного центрального музею сучасної історії Росії, який розташований в Москві — експонати також були виставлені на онлайн-виставці музею.

Згідно з описом, прапори були доставлені з Донбасу до Москви в 2014-2015 роках, один - військовим кореспондентом пропагандистського видання "Комсомольська правда", а інший - "Федерального агентства новин".

Читайте такожПравозахисники заявляють, що в Криму окупанти вчать дітей воювати і йти на смерть (відео)Обидва прапори пошкоджені осколками від снарядів РСЗВ "Град", але на одному добре збереглися побажання бійцям: "Нехай береже вас Бог", "Повертайтеся живими", "Нехай Діва Марія огорне вас своїм омофором", "Молимося за вас" та інші.

Якому саме військовому підрозділу ООС належали прапори, залишається невідомим, але стверджується, що один був виявлений на місці боїв на донецький аеропорт.

Як вже повідомляє УНІАН, за попередню добу, 12 вересня, окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого загинув 27-річний український боєць Артур Голуб і ще троє були поранені.

Автор: Станислав Кожемякин