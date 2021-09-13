За матеріалами Служби безпеки України заступнику директора спеціалізованого комунального підприємства "Спецкомбінат ПКПО" та директору одного із столичних комерційних підприємств оголошено про підозру.
Про це повідомили у Головному управлінні СБУ у м. Києві та Київській області.
Як зазначається, посадовці організували схему вимагання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Києва.
"Схема діяла більше півтора року. А суми хабарів коливалися від 3 до 50 тисяч доларів США за місце залежно від району розташування", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, вимаганням грошей за "послуги" займалися двоє посередників-киян, які представлялися працівниками столичних кладовищ. Насправді ж один з них – приватний підприємець, інший – безробітний.
Служба безпеки України у липні цього року викрила цю протиправну схему.
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Наразі заступнику директора комунального підприємства оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Директор комерційного підприємства відповідатиме перед законом за ч. 5 ст. 27 (посібництво) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних до протиправної діяльності осіб.
Як повідомляв УНІАН, 62-річний львів'янин захопив землю одного з садово-городніх кооперативів у селі Рясне-Руське Львівського району та влаштував там приватне кладовище.