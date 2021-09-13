Посадовці організували схему вимагання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Києва.

За матеріалами Служби безпеки України заступнику директора спеціалізованого комунального підприємства "Спецкомбінат ПКПО" та директору одного із столичних комерційних підприємств оголошено про підозру.

Про це повідомили у Головному управлінні СБУ у м. Києві та Київській області.

Як зазначається, посадовці організували схему вимагання хабарів за виділення місць для поховання на кладовищах Києва.

"Схема діяла більше півтора року. А суми хабарів коливалися від 3 до 50 тисяч доларів США за місце залежно від району розташування", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вимаганням грошей за "послуги" займалися двоє посередників-киян, які представлялися працівниками столичних кладовищ. Насправді ж один з них – приватний підприємець, інший – безробітний.

Служба безпеки України у липні цього року викрила цю протиправну схему.

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Наразі заступнику директора комунального підприємства оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Директор комерційного підприємства відповідатиме перед законом за ч. 5 ст. 27 (посібництво) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних до протиправної діяльності осіб.

Як повідомляв УНІАН, 62-річний львів'янин захопив землю одного з садово-городніх кооперативів у селі Рясне-Руське Львівського району та влаштував там приватне кладовище.

Автор: Інна Андаліцька