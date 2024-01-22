На переконання Вигівського, якщо в Україні мобілізують ще поліцейських, виникне проблема з комплектацією і це може позначитись на криміногенній ситуації.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що у випадку мобілізації поліцейських може виникнути проблема з криміногенною ситуацією в країні, але там готові до такого рішення.

В Україні склалась аномальна ситуація у порівнянні з поганим досвідом інших країн під час війни. В нашій державі вдається тримати криміногенну обстановку під контролем та зберігати правопорядок на вулицях, розповів він в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, що Нацполіція готова до мобілізації, якщо буде прийняте таке рішення.

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"Але від першого дня війни поліцейські вже воюють, виконують бойові розпорядження. Це і "Лють", і зведені загони з усіх областей", - сказав він.

На його переконання, якщо в Україні мобілізують ще поліцейських, виникне проблема з комплектацією і це може позначитись на криміногенній ситуації.

"До речі, поліція не вичерпує мобілізаційний ресурс. В 2022-23 році ми дуже виважено підходили до того, кого набираємо в поліцію. Виключена можливість потрапляння ухилянтів, у нас є відповідні бази, за якими ми перевіряємо людей", - підкреслив Вигівський.

Він розповів, що в даному процесі також грає роль вік.

"Так, 60% особового складу - це молоді люди від 18 до 25 років. В "Люті" також у нас здебільшого молоді люди до 27 років. Ми набирали їх на конкурсній основі. В бригаді десь 30% бійців - це поліцейські, які були в лавах поліції і до повномасштабного вторгнення" - пояснив Вигівський.

Він нагадав, що в перші дні з Нацполіції відпустили всіх, хто прийняв рішення вступити до лав армії за відсутності механізму переводу до Збройних сил України.

Можливість мобілізації поліцейських в Україні - деталі

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко запевняє, що поліцейські готові стати до зброї, якщо цього вимагатиме ситуація на фронті.

"Якщо в країні буде ситуація розвиватися так, що необхідно буде стати до зброї, то ми готові це зробити", - наголосив Клименко.

Ветеран АТО Євген Дикий зазначав, що Україні є досить великий мобілізаційний ресурс. На фронт можна відправити, щонайменше, 50 або 100 тисяч українських правоохоронців. водночас голова Національної поліції України Іван Виговський назвав таку ідею "дивною" і не реалізованою.

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