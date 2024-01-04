Поліцейські готові стати до зброї, якщо цього вимагатиме ситуація на фронті.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко запевняє, що поліцейські готові стати до зброї, якщо цього вимагатиме ситуація на фронті. Про це глава МВС сказав в ефірі інформаційного марафону.

"Якщо в країні буде ситуація розвиватися так, що необхідно буде стати до зброї, то ми готові це зробити", - наголосив Клименко.

Міністр повідомив, що на сьогодні в поліції служить 98 тисяч офіцерів та сержантів, з них - 35 тис осіб служать у Чернігівській, Миколаївській та інших прикордонних та прифронтових областях, де відбуваються активні бойові дії.

Відео дня

"В середньому, на 10 тисяч населення в Україні, до широкомаштабної війни, у нас було 23-26 працівників поліції. На сьогоднішній день на деокупованих територіях більше 100 працівників поліції, тому що режим набагато жорсткіший і набагато більше завдань", - відзначив Клименко.

За його словами, з початку повномаштабної війни поліція на 80% збільшила свій функціонал.

"Але ми не збільшуємо кількість поліцейських. Ми не збільшуємо набори до поліції, тому що ми розуміємо, що важко зараз країні", - сказав глава МВС.

Мобілізація поліцейських в Україні

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня під час прес-конференції за підсумками 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.

Ветеран АТО Євген Дикий зазначав, що Україні є досить великий мобілізаційний ресурс. На фронт можна відправити, щонайменше, 50 або 100 тисяч українських правоохоронців. водночас голова Національної поліції України Іван Виговський назвав таку ідею "дивною" і не реалізованою.

Вас також можуть зацікавити новини: