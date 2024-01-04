Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко запевняє, що поліцейські готові стати до зброї, якщо цього вимагатиме ситуація на фронті. Про це глава МВС сказав в ефірі інформаційного марафону.
"Якщо в країні буде ситуація розвиватися так, що необхідно буде стати до зброї, то ми готові це зробити", - наголосив Клименко.
Міністр повідомив, що на сьогодні в поліції служить 98 тисяч офіцерів та сержантів, з них - 35 тис осіб служать у Чернігівській, Миколаївській та інших прикордонних та прифронтових областях, де відбуваються активні бойові дії.
"В середньому, на 10 тисяч населення в Україні, до широкомаштабної війни, у нас було 23-26 працівників поліції. На сьогоднішній день на деокупованих територіях більше 100 працівників поліції, тому що режим набагато жорсткіший і набагато більше завдань", - відзначив Клименко.
За його словами, з початку повномаштабної війни поліція на 80% збільшила свій функціонал.
"Але ми не збільшуємо кількість поліцейських. Ми не збільшуємо набори до поліції, тому що ми розуміємо, що важко зараз країні", - сказав глава МВС.
Мобілізація поліцейських в Україні
Як повідомляв УНІАН, 19 грудня під час прес-конференції за підсумками 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.
Ветеран АТО Євген Дикий зазначав, що Україні є досить великий мобілізаційний ресурс. На фронт можна відправити, щонайменше, 50 або 100 тисяч українських правоохоронців. водночас голова Національної поліції України Іван Виговський назвав таку ідею "дивною" і не реалізованою.