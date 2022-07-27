Мер Києва Віталій Кличко напередодні заявив, що правоохоронці затримали одного із заступників директора Департаменту транспорту КМДА.

У столиці затримано заступника директора департаменту КМДА та керівника держпідприємства, які вимагали 270 тисяч доларів хабаря за надання дозволу на пасажирські перевезення.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, повідомлено про підозру заступнику директора одного з департаментів КМДА та директору державного підприємства, яке перебуває у сфері управління Київської ОДА, за обставинами вимагання та одержання 270 тисяч доларів (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, посадовці з липня 2021 року вимагали від керівника підприємства, яке надає послуги з пасажирських перевезень маршрутними таксі, кошти за сприяння та нестворення перешкод в його роботі. У разі відмови заступник директора департаменту погрожував нібито створити проблеми в роботі перевізника, а також інших, пов’язаних з ним підприємств.

Директор державного підприємства виступав посередником у домовленостях та передачі коштів.

У січні та лютому 2022 року правоохоронці задокументували одержання підозрюваними двох траншів неправомірної вигоди на загальну суму 51,2 тисячі доларів.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловіки призупинили протиправні дії щодо перевізників, однак вже в липні поновили свої вимоги. Вони вимагали 220 тисяч доларів за грудень-червень 2022 року та за продовження договорів на перевезення пасажирів до кінця року. При цьому договори вже були підписані на момент отримання ними коштів.

Чоловіків затримано одразу після одержання ними обумовленої суми. Під час невідкладних обшуків, зокрема, за місцем проживання затриманих та у службових приміщеннях КМДА, вилучено грошові кошти, документи та зброю, походження якої наразі встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що на вимаганні хабаря правоохоронці затримали одного із заступників директора Департаменту транспорту КМДА.

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