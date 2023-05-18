Збройну агресію Росії він називав "громадянською війною в Україні" і публічно заперечував чинний конституційний лад України.

У Полтаві Служба безпеки України затримала лідера фейкового "народовладдя", який закликав до захоплення урядових установ нашої держави.

Як повідомили в СБУ, правоохоронці запобігли спробам дестабілізації суспільно-політичної обстановки у центральних регіонах України.

"Під час комплексних заходів у Полтаві затримано чоловіка, який хотів створити псевдодержавне утворення на території обласного центру. Зловмисник позиціонував себе як лідер так званого "народовладдя" і займався створенням фейкового "самоврядування" у місті", - розповіли в СБУ.

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Незаконну інституцію він назвав "радою територіальної громади" і навіть замовив печатку для псевдоустанови.

"На власній сторінці у Фейсбук він закликав громадян приєднуватися до його "об’єднання" і створювати нові "громади" для насильницького захоплення державної влади в Україні. Своїм "послідовникам" фігурант обіцяв "посади" у складі фейкової установи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наголосили у СБУ, у власноруч записаних відеокоментарях чоловік регулярно повторював кремлівські наративи, в яких збройну агресію Росії він називав "громадянською війною в Україні".

Також зловмисник публічно заперечував чинний конституційний лад України.

Так, ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій чоловіка.

Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.

Вироки зрадникам

Як повідомляв УНІАН, уродженця Росії, 47-річного Владислава Козєєва, який фотографував військові об’єкти у Львівській області та надсилав світлини росіянину, визнали винним у державній зраді. Його було засуджено до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.

А раніше до 15 років за ґратами засуджено подружжя зрадників з Донеччини, які передавали росіянам дані про розташування українських військ. При цьому чоловік раніше вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР".

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