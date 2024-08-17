За словами голови ВР, через 9 місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність.

Російська православна церква (РПЦ) в Україні буде заборонена негайно після ухвалення Верховною Радою відповідного законопроекту. При цьому українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з РПЦ, матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Москвою. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, РПЦ в Україні буде заборонена - "це чітке положення, яке передбачається в третій статті цього закону". Водночас щодо тих релігійних організацій, які функціонують в Україні і "якщо до них є підозра про якісь афіліацію чи співпрацю з РПЦ", буде проводитися експертиза.

"Саме експерти, які займаються цими питаннями, скажуть, чи є ознака афіліації", - підкреслив Стефанчук.

Він уточнив, що якщо ці ознаки виявлять, буде подано рішення про припинення діяльності таких організацій, яке, втім, згодом може бути оскаржене в судовому порядку.

"Ми порахували таким чином, що десь місяць на вступ закону в силу, 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього цілий ряд імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність", - зазначив голова ВР.

Заборона РПЦ в Україні - останні новини

Всеукраїнська Рада церков підтримала заборону РПЦ в Україні. Про це йдеться у відповідній заяві Ради церков.

Як відомо, наступного тижня український парламент планує остаточно проголосувати за законопроект, який передбачає заборону діяльності РПЦ в Україні.

Також УНІАН повідомляв, що законопроект, яким передбачена заборона московської церкви в Україні, може отримати 230-240 голосів народних депутатів. Про це в коментарі УНІАН сказав народний депутат України, член профільного комітету ВР Володимир В’ятрович.

Вас також можуть зацікавити новини: