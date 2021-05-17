В авіакатастрофі загинули 26 курсантів та офіцерів, вижити вдалося лише одному курсанту.

Державне бюро розслідувань (ДБР) вісім місяців вивчало можливі причини авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом Харківської області, внаслідок якої загинули 26 військових, курсантів і офіцерів Харківського університету повітряних сил. Остаточну відповідь знайшли у записах чорних скриньок.

Читайте такожРозслідування авіакатастрофи Ан-26 під Харковом завершеноПро це йдеться в сюжеті ТСН.

25 вересня 2020 року, 20:44.

Командир екіпажу: "Додавай, додавай!"

Бортовий технік: "Додаю!"

Командир екіпажу: "Флюгуй, бл**ь!"

Бортовий технік: "Флюгую лівий!!! У флюгері… Управління як?"

Командир екіпажу: "Ніяк!!!"

Зв'язок обірвався…. Це були останні секунди польоту Ан-26.

Того дня, в п’ятницю, 25 вересня 2020 року, у Чугуївській військовій частині відбувалися навчальні польоти. На літак Ан-26Ш, тобто штурманську версію, завантажилась група курсантів штурманів з інструктором. Та екіпаж, серед яких було 2 курсанти-льотчики Харківського національного університету повітряних сил. Всього 27 людей. Слідчі та експерти, які вже завершили досудове розслідування, твердять, що це є порушенням номер один.

"От бачите, тут 10 робочих місць. Тут повинно було сидіти 10 людей, а сиділо 20. Чому тут зроблено по 2 місця?. Інструктора місце ось… Ти сидиш, оцей пристрій на тебе дивиться і тут може інструктор підсісти і сказати: "Дивись сюди". Для цього було", - каже керівник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Олександр Рувін.

Ці слова означають, що навіть якби все пішло так, як пішло, смертей могло бути менше. Але у військовій частині Чугуєва акцентують: спільне навчання штурманів та льотчиків - практика багатьох років.

"Обмежень щодо кількості людей немає", - стверджував на суді командир військової частини Чугуєва В'ячеслав Глазунов.

"Ми відпрацьовували багато версій і дійшли висновку, що вказане було зроблено чисто з такої лінивості. Чому? Тому що для чого витрачати зайвий час, якщо можна всіх завантажити відпрацювати. Це набагато швидше буде", - говорить заступник керівника управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень ДБР Ярослав Льошенко.

Утім, це лише вершина айсберга, у ДБР побачили цілий ланцюжок схожих рішень і дій, які призвели до катастрофи.

Що, слово за словом, підтверджують останні переговори у пілотській кабіні. Річ у тім, що один штурвал був у руках 30-річного командира екіпажу Богдана Кишені, іншим керувало два курсанти – по черзі, із позивними 97 та 99.

Курсант "97": "97, конвеєр 600…"

Курсант "99": "99, зліт 600"

Курсант-льотчик за штурвалом може сидіти, але на борту не має бути жодної людини. Бо це як вчитися водити автобус одразу із пасажирами.

"Основному пілоту стає погано в польоті, що курсант-льотчик може зробити?", - говорить слідчий.

Тож, за всіма нормами безпеки, повний борт людей мали пілотувати 2 досвідчені льотчики.

Курсант "97": "97, конвеєр 600…"

Курсант "99": "99, зліт 600"

Керівник польотів: "99, злітайте, 600…."

Фатальна мить, вважають слідчі. Керівник польотів Олександр Жук дав добро на зліт борту для виконання вправи "конвеєр".

"Конвеєр" - це намотування кіл літаком без зупинки. Зліт, коло, захід на посадку, торкання землі десь 20 секунд і знову зліт. Але за таблицею польотів того дня, ця група мала здійснювати зовсім іншу вправу "зарулювання". Вона передбачає зліт, коло, посадку, повну зупинку і зарулювання у бокс. Де літак оглядається техніками, а групи курсантів змінюють одна одну.

У 2018 році командувач повітряних сил Сергій Дроздов підписав тимчасовий курс льотчиків, який дозволяє зліт конвеєром на літаках Ан. "Конвеєрні польоти на Ан-26 виконуються з часу його побудови. Особливо на військово-транспортних літаках", - сказав у суді командувач Повітряних сил Збройних Сил України Сергій Дроздов.

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Автор: Ірина Погоріла