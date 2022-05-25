З Маріуполя у фільтраційний пункт в селі Безіменне вивезли 346 маріупольців, серед них - 24 дитини.

У російський Таганрог депортували ще 230 маріупольців, зокрема 15 дітей.

Про це у Telegram-каналі повідомив речник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора з Маріуполя до фільтраційного пункту в с. Безіменне Новоазовського району було вивезено 346 маріупольців, зокрема 24 дитини", - написав він сьогодні.

За його даними, потім з цього села до Таганрогу було депортовано 230 маріупольців, в тому числі 15 дітей.

Як повідомляв УНІАН, Маріуполь опинився під посиленим вогнем російських загарбників з перших днів їхнього повномасштабного вторгнення.

За офіційними даними Києва, російські війська знищили десятки тисяч маріупольців. Встановити остаточну кількість жертв збройної агресії РФ неможливо, оскільки окупанти самостійно розбирають завали розбомблених ними будівель, знищуючи злочини скоєних звірств.

Росіяни відправляють у "фільтраційні" табори громадян, які хочуть покинути зруйноване місто, після чого їх депортують у депресивні регіони Росії.

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