Навчальним закладам рекомендовано підготувати вчителів протягом жовтня-листопада та збільшити кількість годин для вивчення предмета.

У школах столиці предмет "Захист України" планується з ІІ семестру викладати за оновленою програмою з огляду на умови війни.

Це випливає з офіційно оприлюненого листа Департаменту освіти та науки КМДА про організацію освітнього процесу з предмета "Захист України" в умовах воєнного стану. Лист адресований, зокрема, начальникам управлінь освіти районних в місті держадміністрацій, керівникам закладів загальної середньої освіти, вчителям.

Зазначається, що для розробки адаптованої до викликів воєнного стану програми предмета створено робочу групу, до складу якої увійшли: військові, представники Департаменту, Інституту післядипломної освіти Київського університету ім. Грінченка та викладачі предмету "Захист України".

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"Програма доповнюється окремим темами, змінюється порядок вивчення окремих розіділів, збільшується кількість годин на відпрацювання практичної складової", - зазначено у документі.

Адаптована до викликів воєнного стану програма передбачається для вивчення предмета у 10-11 класах в обсязі не менше 140 годин, тобто мінімум 2 години на тиждень (тоді як типова програма містить 1,5 години на тиждень).

Листом рекомендовано у І семестрі викладати предмет за чинною програмою, а вже починаючи з ІІ семестра - за оновленою.

"Використати для учнів 10 класів навчальний період з 3 по 17 червня 2024 року для завершення викладання й реалізації практичної складової програми, адаптованої до умов воєнного стану", - зазначається у листі.

Керівники закладів середньої освіти мають забезпечити участь вчителів предмета "Захист України" у підвищенні кваліфікації впродовж жовтня-листопада 2023 року.

Методичні рекомендації щодо викладння предмета будуть напрацьовані Інститутом післядипломної освіти. Він має організувати та провести курси підвищення кваліфікації для вчителів. Також Інститут підготує пропозиції щодо оновлення засобів навчання, обладнання та програмного забезпечення для кабінетів предмета "Захист України".

Наразі начальникам управлінь освіти РДА доручено провести моніторинг наявного у цих кабінетах інвентаря та підготувати перелік необхідного для адаптованої програми обладнання.

Рекомендовано, надалі, починаючи з 2024-2025 року, в освітніх програмах передбачати для вивчення предмету не менше 140 годин.

МОН ініціювало оновлення шкільної дисципліни "Захист України"

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у серпні заявив, що в межах оновленого предмета "Захист України" учнів зокрема навчатимуть надавати медичну допомогу, основам мінної безпеки та орієнтуванню на місцевості. Також, за його словами, українських школярів хочуть навчати керувати дронами.

З вересня планувалось запустити пілот проекту оновленої дисципліни у школах з різних областей. За словами міністра, на основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована.

Лісовий повідомив, що для успішної реалізації проекту залучається до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму.

Трохи згодом Лісовий в ефірі "Суспільне Спротив" сказав, до кінця 2023 планується реалізувати перший пілот оновленої дисципліни "Захист України", зробити з висновки, а з другого півріччя навчального року, тобто на початку 2024-го, повноцінно запроваджувати оновлення за дисципліною. Вартість оновлення предмету поки невідома, її наразі рахують.

Щодо навчання роботі з дорнами міністр зауважив, що FPV-дрони коштовні, але щонайменше один має з’явитися у кожному навчальному закладі.

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