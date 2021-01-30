Меморіальний об’єкт встановили на вході до будівлі сумської загальноосвітньої школи №18.

У Сумах відкрили меморіальну дошку на честь загиблого в операції Об’єднаних сил командира 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади полковника ЗСУ Євгена Коростельова. Її автор зробив понад десять граматичних, а також технічні помилки.

Як передає кореспондент УНІАН, встановили меморіальну дошку 29 січня на вході до будівлі сумської загальноосвітньої школи №18.

Зокрема, у невеликому тексті, вигравіюваному на дошці, допущено сім орфографічних помилок, а також пунктуаційні (синтаксичні), одну стилістичну і низку технічних.

За інформацією офіційного сайту Сумської міськради, вшанувати командира 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув від множинних вогнепальних осколкових поранень кінцівок у ході виконання бойового завдання, зібрались його рідні, близькі, побратими, представники міської та обласної влади й учні школи.

Право відкрити меморіальну дошку надали командиру 25-ої повітряно-десантної бригади та начальнику артилерії.

По тому заупокійний молебень та освячення меморіальної дошки провели священники сумської єпархії ПЦУ на чолі з архієпископом Сумським і Охтирським ПЦУ Мефодієм.

Завершили захід покладанням квітів та військовим салютом.

Довідка УНІАН. Євген Коростельов народився 9 жовтня 1978 року в м. Суми. Після закінчення школи навчався у Сумському інституті ракетних військ та артилерії. Після випуску проходив службу в 25-й окремій повітрянодесантній бригаді.

З перших днів російсько-української війни виконував найскладніші бойові завдання в АТО, брав безпосередню участь в операції з блокування і визволення міст Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області, інших операціях. Під час бойових дій отримав контузію.

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі 21 липня 2015 року він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Свій бойовий шлях у 25-й бригаді завершив на посаді начальника артилерії – заступника командира бригади 22 жовтня 2019 року, коли пішов на підвищення та був призначений на посаду командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у складі оперативного командування «Захід».

12 листопада 2019 року поблизу Новотроїцького під час виконання бойового завдання, особисто оглядаючи позиції бригади на ввіреній ділянці фронту, отримав поранення та мінно-вибухові травми. Життя Коростельова обірвалося 19 листопада внаслідок отриманих поранень і травм.

Указом президента України 19 листопада 2019 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня (посмертно).

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Автор: Віталій Кохан