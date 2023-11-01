Зеленський напередодні створив Сумську міську військову адміністрацію.

У Сумах сьогодні, 1 листопада, представили начальника міської військової адміністрації: ним став заступник начальника Сумської обласної військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Як передає кореспондент УНІАН, представив Дрозденка начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Напередодні, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський своїм указом №720/2023 утворив Сумську міську військову адміністрацію, а розпорядженням №184/2023-рп призначив Дрозденка її начальником.

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Хто такий Олексій Дрозденко - основні факти біографії

Олексій Дрозденко навчався в Сумському державному університеті, де згодом здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. Працював деканом факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ. В Сумській ОВА з 30 червня 2023 року обіймав посаду заступника голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - начальника ОВА.

Затримання мера Сум на хабарі

2 жовтня правоохоронці затримали мера Сум Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу на отриманні частини хабара у розмірі 1,4 млн грн.

Фігуранти вимагали понад 2 млн грн з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття.

Меру Сум та його спільнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. Внісши заставу, він вийшов з-під варти.

26 жовтня в Сумах зранку проходив обшук у керуючої справами виконкому міськради Юлії Павлик, яка наразі фактично виконує обов’язки Сумського міського голови. Вона може бути причетною до привласнення бюджетних коштів у змові з рядом інших осіб. За рішенням Ковпаківського районного суду м. Суми від 19 жовтня, правоохоронцями перевіряються факти того, що низка суб’єктів господарської діяльності за попередньою змовою зі службовими особами Сумської міськради привласнюють бюджетні кошти, виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей, в тому числі під час закупівлі утепленого форменого одягу на потреби добровольчих формувань м. Суми.

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