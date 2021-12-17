В акції взяли участь понад 28 тисяч містян.

У Вінниці визначили переможця загальноміської акції "Вакцинуйся.Збережи життя". Головний приз виграв 22-річний Артур Смілянець.

Про це повідомляється на сторінці Вінницької міської ради у Facebook.

Акція стартувала 1 вересня. Так влада намагалася стимулювати людей вакцинуватися від коронавірусу.

Під час перших двох розіграшів між учасниками розіграли телевізори та велосипеди. Всі, хто не виграв у перших етапах, взяли участь у третьому.

Читайте такожУкраїнців попередили про ризики роботи за кордоном: ЗМІ описали нелюдські умови праціСьогодні серед 28 тисяч 147 вакцинованих містян розіграли 20 велосипедів та 20 телевізорів, а потім - автомобіль Toyota Corolla.

Переможців визначали за допомогою сервісу random.org, який автоматично проводить жеребкування.

"До 21 грудня департамент охорони здоров’я міської ради здійснить перевірку щодо проходження потенційними переможцями повного курсу вакцинації. Потім конкурсна комісія за результатами проведеної перевірки затвердить список переможців", - відзначили у міськраді.

Журналіст Андрій Качор повідомив, що головний приз отримав син судді.

"У Вінниці, шляхом автоматичного жеребкування, головний приз акції "Вакцинуйся. Збережи життя" - автомобіль Toyota Corolla - виграв Артур Смілянець. Син судді Сьомого апеляційного адміністративного суду Едуарда Смілянця", - написав він на свої сторінці у Facebook.

У коментарі Суспільному переможець розповів, що вже й забув, що брав участь у конкурсі.

"Вранці мій знайомий надіслав посилання з результатами конкурсу, і запитав, чи це не я. Спочатку я подумав, що це розіграш, бо вчора у мене був день народження і це був би дуже вдалий жарт, але потім, коли мені написали журналісти, я зрозумів, що жарт трішки затягнувся", - розповів Смілянець.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті чоловік виграв позашляховик, ставши переможцем акції "Вакцинуйся. Збережи життя".

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Автор: Віолетта Орлова