Проведені Зеленським кадрові перестановки будуть не останніми, вважає радник глави ОПУ.

Масштабний кадрові перестановки у Збройних силах України будуть не останніми, стверджує радник глави офісу президента Олексій Арестович.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Будинок".

"Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", - сказав він.

Арестович зазначив, що військове командування країни замінили через їхню неефективність у вирішенні завдань, поставлених Володимиром Зеленським, коли він став президентом.

Читайте такожХомчак іде з посади Головнокомандувача ЗСУ"Дорожні карти, план реформ, пункти і положення, які вони мали реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їхньої діяльності на посадах", - каже радник Андрія Єрмака.

Він стверджує, що нові призначенці з такими завданнями впораються краще.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня стало відомо про зміну головнокомандувача і начальника Генштабу ЗСУ, Голови Служби зовнішньої розвідки, а також командувачів десантно-штурмовими військами ЗСУ та операцією Об'єднаних сил.

Новим головнокомандувачем ЗСУ призначено Валерія Залужного. До цього він очолював оперативне командування "Північ".

Автор: Станислав Кожемякин