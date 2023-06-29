Дівчата завжди були разом та мали спільних друзів.

Російські окупанти своєю ракетою в кафе Краматорська вбили сестер-близнючок - Юлю та Аню Аксьонченко. Школярки завжди були разом і у них були навіть спільні друзі.

Дівчатка були дуже дружні. Сестри були настільки однакові, що їх плутали навіть подружки. Юля вела сторінку в Instagram, але останній пост був опублікований в 2020 році. У соцмережі багато фото і відео з сестрою Анею, в тому числі і з їх 12-ого дня народження.

Мама загиблих дівчаток з Добропілля, але переїхала до Краматорська 20 років тому. Крім дівчаток, дітей в сім'ї більше немає.

У піцерію школярки прийшли з татом. Після вибуху сестри ще були живі, вони подзвонили мамі і сказали, що їх завалило. Аню і Юлю занадто довго шукали, їх тіла змогли дістати лише вночі. Батько дівчаток з травмами знаходиться в лікарні.

Про дівчаток всі добре відгукувалися як в школі, так і поза її стінами. Відзначається, що вони були скромні, виховані, дуже добре малювали.

"Добрі, активні, чуйні, завжди могли допомогти Однокласникам. Могли навіть м'яч у футбол поганяти. І завжди разом, навіть соцмережі вели удвох. Хлопці з класу дуже переживають через загибель ані і Юлі", – розповіли в школі.

Удар по Краматорську - що відомо

Армія Росії вдарила "Іскандером" по піцерії в Краматорську. В результаті атаки загинуло 12 загиблих і 60 постраждалих. Серед жертв троє дівчат - одна 17 років і дві сестри, яким було по 14.

Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб Російської Федерації, який скоригував російський ракетний удар у Краматорську 27 червня.

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