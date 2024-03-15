Рішення щодо поховань військових Кабмін ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Уряд ухвалив важливе рішення щодо створення Національного військового меморіального кладовища. Зокрема, затвердив документ, що чітко визначає розташування кладовища на двох ділянках на Київщині.

Відповідне рішення Кабмін прийняв на сьогоднішньому засіданні. Деталі щодо місця поховання військових розкрив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Затверджуємо документ, який чітко визначає його розташування на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області", - сказав очільник уряду.

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Шмигаль наголосив, що створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни, і тому знаходиться в центрі уваги уряду.

"Ми завжди маємо пам’ятати тих, хто віддав своє життя за Україну у війні за нашу свободу та незалежність", - зазначив прем’єр.

Національне військове меморіальне кладовище - що відомо

Наприкінці лютого Кабінет міністрів затвердив порядок використання 515 млн гривень на будівництво та функціонування Національного військово-меморіального кладовища.

Верховна Рада України ухвалила закон про створення Національного військового меморіального кладовища 31 травня 2022 року.

Рік потому, у травні 2023 року, парламент ухвалив закон щодо забезпечення розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві. Документом спрощується процедура відведення земельної ділянки 90 га під розміщення кладовища.

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