З російського полону звільнено 205 українців, - Зеленський (фото)

Серед звільнених є захисники "Азовсталі" в Маріуполі.

Сьогодні з російської неволі на батьківщину вдалося повернути 205 українців. Їх звільнено в межах першого етапу обміну у форматі "тисяча на тисячу". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

"Вдома 205 українців", - наголосив президент.

Зокрема, сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

"Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС", - повідомив Зеленський.

Глава держави подякував всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді.

"Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі", - додав президент.