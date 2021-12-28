За даними соціологів, українці найбільше дивилися фільми й серіали, готували улюблені страви, а також читали чи слухали книги й ходили в гості.

Найпопулярнішим видом дозвілля українців цьогоріч був перегляд фільмів і серіалів та приготування улюблених страв.

Про це свідчать результати підсумкового річного онлайн-опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 4 по 7 грудня.

Зокрема, 18% та 36% опитаних дуже часто та часто дивилися фільми, а 11% і 26% - серіали.

Приготування улюблених страв як дуже частий вид дозвілля назвали 19% респондентів, частий - 31%.

Також популярним видом дозвілля було читання чи прослуховування книг та відвідування гостей.

Крім того, близько 40% відносно часто споживали алкоголь (20% не робили цього), третина займалися фізичними тренуваннями, фітнесом (стільки ж не робили цього), натомість йогою займалися лише 4%, це найменш популярне хобі серед опитаних.

При цьому чверть часто переглядали спортивні матчі чи поєдинки, ще близько 5% – робили ставки на спорт.

Близько 40% опитаних цього року грали в різні ігри, найчастіше – в ігри на телефоні, дещо менше в комп’ютерні й настільні ігри, а менш як 5% грали в боулінг чи більярд.

Водночас третина опитаних відносно часто займалися шопінгом чи їздили на природу і пікніки, близько 30% - часто або іноді ходили в кав’ярні, займались фотографією, робили косметичні процедури, а чверть – займалися рукоділлям й духовними практиками.

Згідно з даними опитування, третина українців відносно часто відвідували церкву, а кожен десятий цікавився тренінгами особистісного розвитку.

Також попри карантин відносно часто цього року українці ходили і до ресторанів – близько 20%.

За рік кожен десятий респондент був у туристичних походах, подорожував Україною або виїжджав за кордон, а 12-15% в цьому році ходили по гриби чи збирали ягоди, 11% – на рибалку, 2% – на полювання.

Крім того, близько 20% опитаних займалися малюванням, 12% – ходили на танці, співи чи грали на інструментах.

Значно рідше українці відвідували концерти чи фестивалі, кінотеатри, нічні клуби (менш як 10%), театр, музеї чи виставки (близько 5%).

"Чим вищий дохід респондентів, тим різноманітніші у них види дозвілля та їхня частота. Молодь частіше грає в ігри, займається спортом, ходить в кафе і ресторани. Водночас читають і ходять до церкви частіше старші", - розповіли соціологи.

Результати дослідження також свідчать, що загалом жінки активніше за чоловіків цього року займались кулінарією, робили косметичні процедури, займалися фото, рукоділлям й творчістю загалом, а також шопінгом.

Також жінки відносно частіше дивились фільми, серіали, займались музикою, духовними практиками, читали книги, ходили в церкву.

Водночас чоловіки частіше дивились спортивні матчі та поєдинки, грали в комп’ютерні ігри, рибалили, ходили в туристичні походи, робили ставки на спорт та споживали алкоголь.

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Як проводилося опитування

Опитування проводилося методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1,6 тис. українців в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,4%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами соцопитування групи "Рейтинг", майже 70% українців заявили, що задоволені своїм життям. Третина українців змогли реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів, ще половині вдалось частково реалізувати плани і тільки 13% сказали, що їм нічого не вдалось.

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