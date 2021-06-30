Майже 20% громадян переконані, що Україна не має стратегічних союзників

Українці вважають США, Польщу і Литву найбільшими союзниками у захисті незалежності нашої держави.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного у квітні Центром Разумкова.

Зокрема, соціологи поцікавилися, які країни можна вважати союзниками України в захисті її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. Опитувані могли обирати усі на їх думку прийнятні відповіді.

Як показало опитування, 44,1% опитаних вважають такою країною США, 36,8% - Польщу, 34% - Литву, 31,6% - Німеччину, 30,4% - Канаду, 24,4% - Грузію, 23,4% - Велику Британію, 21,6% - Францію, 18% - Туреччину, 12,7% - Білорусь, 8,2% - Казахстан, 7,8% - Азербайджан, 6% - Росію, 4,8% - Вірменію, 4,7% - Угорщину.

Читайте такожПонад 60% українців підтримують вступ держави до Євросоюзу – опитуванняМенше одного відсотка - 0,5% - вважають союзниками інші країни.

Ще 19,4% вважають, що Україна не має стратегічних союзників, а 12% не змогли відповісти.

Окремо 41,9% опитаних вважають НАТО організацією, яка надає найбільш важливу підтримку Україні в захисті її незалежності, 40,2% - ЄС, 24,3% - ОБСЄ, 21,5% - ООН, 18% - Рада Європи (Парламентська Асамблея РЄ), 4,8% - СНД (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Молдова, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Узбекистан), 3,2% - ОДКБ (Росія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан).

23,3% вважають, що жодна організація не підтримує Україну, а 13,5% - не змогли відповісти.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 23-28 квітня 2021р. в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2 021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Дослідження здійснене за фінансової підтримки посольства Великобританії в Україні.

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Автор: Віталій Саєнко