Після послаблення жорстких карантинних обмежень зросла кількість звернень та скарг громадян на порушення "мовного" закону у сфері обслуговування.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє про зростання кількості скарг на порушення "мовного" закону представниками органів державної влади та місцевого самоврядування.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що лише за останній місяць надійшло 25 таких скарг, тоді як з початку року близько 100.

Загалом, додав Кремінь, з початку року надійшло 1 тис. 357 повідомлень від громадян про порушення "мовного" закону.

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За його словами, аналіз даних про порушення прав громадян на отримання інформації та послуг українською засвідчив, що після послаблення жорстких карантинних обмежень зросла кількість звернень та скарг громадян щодо порушення закону у сфері обслуговування.

Кремінь додав, що за порушення статті 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" п'яти суб'єктам господарювання винесені попередження. При цьому він нагадав, що у разі повторного протягом року порушення накладається штраф.

"Більшість із суб’єктів господарювання, яким винесені попередження, на вимогу уповноваженого протягом 30 днів усунули порушення, як цього вимагає закон", - зауважив він.

У зв'язку з цим Кремінь нагадав, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна. "Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін", - додав він.

Мовний закон в Україні: що було раніше

В Україні з 16 січня 2021 року набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою. Згідно зі статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення цього положення передбачено штрафи. Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.

11 лютого уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив категорично проти ініціатив окремих народних депутатів, які шляхом внесення змін до "мовного" закону намагаються позбавити державу інструментів покарання за порушення цього закону.

Він нагадав, що відповідно до статті 57 закону, яка вже набула чинності, штраф може бути накладений уповноваженим лише в тому разі, якщо на вимогу усунути порушення отримана відмова, і таке порушення фіксується повторно протягом року.

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Автор: Надя Пришляк