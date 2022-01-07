Всі присутні дотримувалися карантинних обмежень.

У Києві в Михайлівському соборі пройшла святкова служба на честь Різдва Христового.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

Читайте такожПрезидент Зеленський привітав українців з Різдвом (відео)Цього року окрім традиційних молитов у соборі звучали українські колядки.

Служба тривала дві години. Всі присутні дотримувалися карантинних обмежень.

Парафіяни були в масках та дотримувалися дистанції.

Нагадаємо, 7 січня церкви, що святкують за юліанським календарем, в тому числі й Православна Церква України, відзначають Різдво Христове, а напередодні, 6 січня, відзначається Святий Вечір.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.