Чоловік у скоєному "щиро розкаявся й просив не призначати суворе покарання".

В Івано-Франківській області чоловіка засудили до одного року позбавлення волі за ухилення від мобілізації. 41-річний чоловік заявив, що не готовий служити та захищати Україну.

Про це йдеться у вироку Тисменицького районного суду Прикарпаття, опублікованому 10 грудня. Як зазначається у матеріалах справи, 31 серпня 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Його зобов’язали прибути до ТЦК та СП 1 вересня, але він цього не зробив. На суді обвинувачений заявив, що не хотів мобілізовуватися, бо "не був готовий проходити військову службу й мав опікуватися батьками похилого віку". Чоловік у скоєному "щиро розкаявся й просив не призначати суворе покарання".

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"Надані стороною обвинувачення докази доводять поза розумним сумнівом, що особа вчинила умисні дії, які виразилися в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період", – зазначили в суді.

Чоловіка визнали винним за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначили йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Мобілізація в Україні

Раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що половина чоловіків за кордоном готові повернутися до України за умови, що в них буде бронювання від мобілізації.

Раніше нардеп Олександр Федієнко повідомляв, що в Україні почали мобілізовувати працівників, які мають при собі документи з бронюванням. Аргументують такі рішення працівники ТЦК відсутністю інформації про бронювання в системі "Оберіг". А паперові документи, за його словами, не визнаються.

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