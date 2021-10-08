Її кривдник помер у СІЗО у квітні цього року.

Анастасія Лугова, на яку у 2002 році здійснив напад п'яний пасажир потягу "Маріуполь-Київ", відсудила у "Укрзалізниці" 100 тисяч гривень.

Про це вона розповіла "Сніданку з 1+1".

Жінка відзначає, що таке рішення суду її не влаштовує. Вона хотіла отримати компенсацію в розмірі 500 тисяч за себе та сина, на очах якого стався жорстокий напад.

Лугова досі відвідує лікарів та працює з психологами.

Читайте такожУ Києві жорстко "покарали" водія BMW X5 за неправильну парковку (фото)"Ще досі я відвідую остеопата, бо в мене є порушення хрящів шиї та черепа. Зміщення від удару пішло. Досі проходжу лікування, бо є ще ґулі на лобі. Крім того, мені треба ставити брекети. Це я з часом зроблю, бо це все вимагає грошей", - розповіла вона.

Напад на Анастасію Лугову

У ніч проти 1 серпня 2020 року до купе потяга "Київ – Маріуполь", де спала Анастасія Лугова із сином, пробрався п'яний чоловік.

Він намагався зґвалтувати жінку, але вона чинила опір. Підозрюваний жорстоко побив постраждалу, проте їй вдалося втекти від зловмисника. Їй допомогла провідниця іншого вагону.

Підозрюваним виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження. Він був тричі судимий. 1996 року – за викрадення автомобіля, 1999-го – за хуліганство, 2008-го – за крадіжку.

Чоловікові було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У квітні він помер у СІЗО.

Автор: Людмила Жерновська